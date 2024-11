Opozicioni zahtevi i ovoga puta su se iz dana u dan menjali, ali na kraju se, kao i uvek, došlo do jedinog zahteva - da ode Vučić. I pre nego što se ogolila nova hajka, predsednik Srbije je dobro znao da je će on biti jedina meta. Stoga je odmah sinoć u emisiji "Ćirilica" na televiziji Hepi ponudio demokratsko rešenje, u skladu da Ustavom i bez maltretiranja svih građana koje (ponovo) planiraju. Vučić je izneo više nego poštenu i jasnu ponudu, a to je savetodavni referendum za čije pokretanje je potreban potpis 126 narodnih poslanika. Deo ponude je i pomoć u realizaciji ovog zahteva, a to je da Srpska napredna stranka i njeni poslanici nadomeste neophodan broj potpisa.