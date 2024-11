Vesić je ostavku najavio u ponedeljak , a u utorak ju je formalno i podneo. U tekstu ostavke naglasio je da to čini kao odgovoran čovek koji želi da ličnim primerom pokaže da u današnjoj Srbiji postoji moralna odgovornost zbog strašne tragedije koja se dogodila u resoru na čijem je čelu.

"Nemam dilemu da Goran Vesić nije subjektivno odgovoran za tragediju u Novom Sadu, ali objektivno jeste jer je ministar tog resora. Mislim da je odluka Gorana Vesića čin ozbiljnog čoveka koji je svestan da kada obavljate najvažniju funkciju, imate i teret odgovornosti . On je to hronološki izneo. Ja ću, spram toga - a imali smo više telefonskih razgovora prethodnih dana - prihvatiti njegovu ostavku, uz zahvalnost za sve što je radio u mandatu ove i prethodne vlade", rekao je juče Vučević za Kurir i napomenuo:

"Na našim institucijama je da otkriju odgovornost. Politička odgovornost je počela da stiže. Smatram da je odgovoran čin Gorana Vesića da podnese ostavku. To postaje novi princip u našoj politici", naglasio je Đurić.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je ostavka Gorana Vesića odgovoran i moralan čin. On je ocenio da je podnošenje ostavke i preuzimanje odgovornosti ministra građevinarstva znatna razlika u odnosu na prethodni period, jer su se, kako je napomenuo, naši političari do sada držali fotelje.

"Svako je ostao na istim pozicijama, vlast je ostala na poziciji da je ostavka moralno i politički poželjan čin, a opoziciji Vesićeva ostavka nije dovoljna. Oni bez ikakvog objektivnog razloga žele da dramatizuju i zloupotrebe tragediju za dnevnopolitičke svrhe. U suštini, opozicija traži ostavku cele vlade ili već ne znam šta. Treba videti šta će biti s protestima. To je dodatak, i to moralno neukusan dodatak. Pokušavaju s reprizom "Srbije protiv nasilja", ali sumnjam da će se to desiti. Biće sigurno još ostavki. Ko, kad i kako, ostaje da se vidi, ali sigurno je da Vesić ne može biti jedino odgovoran", smatra Stanković.