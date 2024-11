Televizijska serija "Sablja" osvetlila je tamne uglove srpske prošlosti, oživljavajući sećanja na događaje koji su potresli našu zemlju. Kroz prikaz operacije koja je usledila nakon brutalnog ubistva premijera Zorana Đinđića, serija je podestila javnost na turbulentne godine tranzicije, borbu protiv kriminala i političku klimu koja je oblikovala savremenu Srbiju.

Emisija "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji bavila se temom koja je ponovo aktuelna čak i nakon više od dve decenije, a gosti lider SRS Vojislav Šešelj, Đinđićev telohranitelj Milan Veruović, novinar Gradiša Katić i ministar u Đinđićevoj vladi Branislav Lečić dotakli su se svog viđenja tadašnje turbulentne situacije u državi, kao i kako su se oni nosili sa njom.

Šešelj je tokom dugog i burnog razgovora koji je imao sa svojim sagovornicima otkrio detalje koji su zapanjili sve prisutne, a odnosili su se na period pre ubistva premijera Zorana Đinđića. Kako je Šešelj naveo, on je znao da će doći do atentata, a i sam i je trebao da bude meta. Pukom srećom se izvukao jer je došlo do pomirenja između njega i onih koji su mu želeli smrt, a kako kaže, sam obračun koji se kasnije dogodio tokom kojeg su stradali Đinđić, Spasojević i Luković bio je blaži nego što je očekivao:

- Imao sam pet susreta sa pripadnicima Zemunskog klana - Dušanom Spasojevićem, Legijom i Miletom Lukovićem zvanim Kum. U početku smo bili u sukobu, jer sam ih javno napadao. Čak sam sa Legijom imao ozbiljan telefonski razgovor, koji je bio vrlo neprijatan. Ja sam bio nevaspitan i psovački raspoložen, a on je bio pristojan u razgovoru. Oni su odlučili da me ubiju, što je kasnije potvrdio i Svetko Kalinić u svojoj knjizi, gde je naveo kako mu je Spasojević nudio ogromnu sumu da me likvidira, ali je Kalinić to odbio. Posle nekoliko nedelja Spasojević je to ponovio, a neka centrala iz Senjaka je to insistirala da me ubiju - rekao je Šešelj.

Voditeljka je upitala da li su pokušali da se pomire posle.

- Da. Pošto me nisu mogli ubiti jer sam imao obezbeđenje i blindirani džip, odlučili su da pokušaju da se pomire sa mnom, da bih prestao da ih napadam. Sa mnom su bili ljudi koji su bili spremni da umru. Gradiša Katić je došao kao njihov kurir i prenio mi njihovu ponudu za sastanak. Rekao sam im da možemo da se sastanemo pod uslovom da nateraju Petra Panića, koji je o meni davao lažne izjave, da to demantuje. Aleksandar Vučić, koga sam odredio kao generalnog sekretara, je organizovao konferenciju za štampu u medijacentru, gde je Panić na opšte zaprepašćenje ispričao da su sve to bile laži. To je bilo 2002. godine. Posle toga, sastao sam se sa Spasojevićem i ekipom. Susret je bio na lakat-krivini na starom novosadskom autoputu - započeo je svoju ispovest i nastavio:

- Tamo smo se sastali, došao sam svojim džipom koja mi je država dala. Oni su došli sa nekim crnim džipom tamnih stakala. Pozvali su me da uđem u džip, ja sam bio među njima, moji ljudi su ostali. U sekundi sam pomislio da sam samo mogao izgubiti život. Odvezli su na jedno mesto, moguće u Šilerovu ulicu. Odmah iza garaže bila je soba urađena kao kancelarija. Rekli su mi da me cene i kao političara i kao čoveka. Razgovarao sam sa Dušanom Spasojevićem, Legijom i Miletom Lukovićem, to Legija pošto je živ još uvek može da posvedoči. Ja sam im jasno rekao da me ne zanimaju oni i da mi nisu primarni neprijatleji, već Đinđić i banda oko njega poput Dušana Mihajlovića, Vladana Batića i Nebojše Čovića. Nije tu bio Lečić, on nije ni znao šta se dešava oko njega i koji je to kriminal u pitanju. Tražio sam istinite informacije o Đinđiću. Bio je to duži razgovor. Znao sam da će doći do obračuna, ali nisam znao da će Đinđić biti konkretna meta. Očekivao sam veliki sukob između njih i vlasti, ali nisam znao ko će biti žrtva. Obračun je bio mnogo blaži nego što sam ja očekivao. Ubili su Đinđića, a zatim su streljali Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića Kuma u policijskoj stanici. Još su meni dolazili par puta, a ja sam tražio da dođu meni kući u Batajnicu. Tu sam se osećao sigurnije i imao sam pištolj pri ruci i obezbeđenje. Oni su dolazili i davali mi vrlo korisne informacije - otkrio je Šešelj.

