- Jedan konkurs se tiče unapređenja privrednih aktivnosti, proizvodnih, uslužnih i drugih, koje nedostaju jednom selu i istovremeno će biti bitan izvor egzistencije za one koji se budu njima bavili. Drugi se odnosi na obnovu seoskih domova, gde svi, od najmlađih do najstarijih, mogu da se sreću i susreću, istakao je ministar Milan Krkobabić.

Prema njegovim rečima, prvi program je namenjen razvoju privrednih aktivnosti u selima, predviđa dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za finansiranje projekata unapređenja preduzetništva. Ukupan budžet za ovaj program iznosi 50 miliona dinara, dok pojedinačna lokalna samouprava može dobiti maksimalno 3,6 miliona dinara. Nakon dobijanja sredstava, samouprave su u obavezi da raspišu javni konkurs za dodelu do 1,2 miliona dinara po preduzetniku. Prijave na ovaj konkurs mogu se podneti do 8. novembra 2024. godine.

Krkobabić kaže da je drugi program namenjen obnovi i uređenju seoskih domova, uključujući domove kulture i zadružne domove. Budžet za ovaj program iznosi skoro 150 miliona dinara, a maksimalan iznos koji jedna lokalna samouprava može dobiti je 10 miliona dinara. Ova sredstva mogu se iskoristiti za zanatske radove, kupovinu opreme i uređenje enterijera, a konkurs je otvoren do 22. novembra 2024. godine.

Sve detalje o ovim javnim konkursima zainteresovani mogu pronaći na zvaničnom sajtu Ministarstva za brigu o selu.