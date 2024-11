- To, nažalost, nije bio komemorativan skup. Jedino komemorativno što je bilo je onaj jedan minut tišine. Mislim da je veliki broj ljudi došao upravo zbog toga, ali, čak i pre tog minuta ćutnje, to nasilje je počelo. Bilo je kristalno jasno u šta će to da preraste i šta su organizatori zapravo želeli. Oni su prvo skinuli srpsku zastavu sa prostorija SNS, skrnavili je, gazili po njoj. To su radili organizatori ovog protesta, ne ubačeni elementi. Oni su poznati sa različitih protesta. Nisu oni došli ovde iz empatije, nego da bi zloupotrebili nešto što se dešava da bi pozvali na nasilno rušenje vlasti. To dešavalo i po pitanju litijuma, 2023. godine nakon stravičnih majskih tragedija, pre toga u vezi sa glupostima kao što je stakleni vidikovac na Kablaru, a pre toga zbog korone. Uvek je bio neki razlog. Litijum više nije tema - poručila je Brnabić.