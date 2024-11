- To je ko zna po koji put njihova politika. Dakle, imali ste njihov medij koji je prenosio uživo događaj iz Novog Sada. U uživo prenosu imali ste i Pogačara i Bjelića, Brkovića, sve one koji su doveli do toga da se urinira po Gradskoj kući i gazi srpska zastava. Onda su u jednom trenutku nekako promenili narativ i rekli ubačeni elementi. Pa, vi pokazujete vaše saborce koji vodite vaše ljude da uništavaju imovinu i onda kažete da su ubačeni elementi. Na kraju videćete, onda će otići i tražiće da se ti koji su privedeni da se puste. Pa kako da pustite sad ako su ubačeni elementi? Pa ne, to su njihovi saborci. Imali su građani priliku u direktnom prenosu da vide ko su ti ljudi. Ono što je predsednik rekao, ovo je jedna od tri poruke, dakle, sa jedne strane uz veliko saučešće žrtvama, odnosno porodicama, odnosno da ćemo da pomognemo kolikom možemo, a dve su još važne poruke. Jedna da pružamo ruku svima koji su juče bili na ulicama Novog Sada, hoćemo da razgovaramo, da promenimo stvari i da nađemo krivca. I treća, obračun sa narko-mafijom. Neke stvari moraju da se promene i sada je vreme za to.