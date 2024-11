Gradska kuća u Novom Sadu kao i novosadske ulice zamazane su crvenom bojom, stakla su izlomljena, smeća ima na sve strane - to su posledice protesta koji je sinoć održan u ovom gradu.

Ana Brnabić o neredima u Novom Sadu

- Svakoj pristojnoj i normalnoj osobi je, bez obzira na njihovu političku pripadnost, bilo stravično da gleda onakve scene. Ono je trebalo da bude komemorativni skup, i to je u redu. U redu je da se ljudi zagrle, provedu vreme u tišini, to je sve u redu, i normalno. Mi to osim u onom trenutku minuta ćutanja nismo videli. Taj skup je krenuo sa nasiljem. Ti ljudi su se u koloni prvo fizički razračunavali sa prostorijama prostorija SNS, ali i sa srpskom trobojkom, za koju su rekli da je provokacija.