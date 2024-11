- Ili prvi ili među prvima u svetu. Možda je to uradio samo australijski premijer. Pričao sam i sa ljudima iz njegovog najbližeg okruženja. Drugačija su raspoloženja u različitim zemljama. U Evropi su se najviše nadali pobedi Kamale Haris, a u Srbiji su se svi nadali u pobedu Donalda Trampa, zbog događaja iz 1999. godine. Mnogi su za njega govorili da je đavo, a sada će da im liči na anđela, pa će i krila da mu docrtavaju - rekao je on.

- Meni je važno što je on poslovni čovek, i verujem da će naši odnosi biti još bolji. Što se tiče globalnog uticaja, očekujem da će Tramp pokušati da napravi mir u Ukrajini. Verujem da reč mir neće više biti tako omražena u svetu. Do juče ste slušali da će pobediti ovaj ili onaj. Uveren sam da će američki predsednik, i to znam iz prve ruke, nuditi i tražiti rešenje. U ovom trenutku ruska vojska je u velikoj ofanzivi. Pitanje je želi li neko u Rusiji da to zaustavlja. Ja mislim da je to u interesu svih strana, ne samo Ukrajine - naglasio je predsednik Vučić.