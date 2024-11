Premijer Miloš Vučević govorio je jutros o protestima u Novom Sadu i podsetio da je istraga o tragediji u toku, ali da će biti procesuirani i svi oni koji su pravili nerede u utorak u Novom Sadu.

On je jutros gostujući na RTS naglasio da "ćemo odgovore na mnoga pitanja dobiti u danima pred nama".

- Crni plašt je nad gradom, a rekao bih i celom nacijom. Svi se molimo Gospodu Bogu i verujemo u veštine naših lekara i sestrama da povređeni prežive, iako su i danje životno ugroženi. Ono što se posle dešavalo nema veze sa tragedijom, za čime cela nacija žudi da dobijemo odgovore na pitanja kako se to desilo, ko je odgovoran. Mnogi ljudi iz sveta politike nisu sačekali da budu izvučeni ljudi ispod ruševina, oni su već tada zakazali prve skupove i proteste, i kao crne ptice zlosutnice, priliku da dobiju političke poene. Onda je došlo do kulminacije u utorak, 5. novembra. Sve je to bilo najavljeno. Ogroman broj ljudi je došao iz bola, poštovanja, besa i razočaranosti. To su prirodna osećanja kod ljudi, ali uvek imate mali deo ekestremne političke grupe koja vidi svoju šansu na toj nesreći.

Premijer je istakao i da je napad na Gradsku kuću, policiju, kao i prostorije drugih stranaka bilo najavljeno.

- Oni koji su to radili sada optužuju neke druge. Najava skupa u Novom Sadu je bila sa uputstvima koja su jasno ukazivala da se spremaju incidenti- ovo nije šetnja, ovo je akcija, ne vodite decu i kućne ljubimce, budite u grupama, vreme je da idemo konačno u akciju. Neko je spremao ovu logistiku. Neko je poneo stotine baklji, topovskih udara, a čekiće je nosio profesor i nekadašnji ministar, sudija Ustavnog suda Srbije. Videli ste kidanje zastava i iživljavanja na Gradskoj kući. Naravno da su važniji ljudski životi, ali Gradska kuća je simbol slobodarskog duha, izdržala je više ratova. A pogledajte samo one koji su uhapšeni iz kojih političkih grupa dolaze i koji su njihovi stavovi. Nikakve veze sa poginulima, nijedne reči sa porodicama poginulih. Mogli su da odu na Železničku stanicu da upale sveće, da na neki drugi način pokažu solidarnost. Oni su išli da rasturaju, ruše, tuku. To im je jedini cilj.

Vučević je naveo i da pravi veliku razliku između najvećeg broja ljudi koji su se okupili, nošeni tugom, bolom, besom, i manjom grupom koja je došla da sve to zloupotrebi.

- Kada je krenuo napad na Gradsku kuću, 90 posto ljudi je napustilo taj skup, neće da učestvuju u tome. Nema interesovanja da dobijemo odgovore na ono što se desilo. Traže ostavke, a onda kažu da nije dovoljno, pa će tako da idu do kraja dok ne smene sve koje misle da treba da bi došli na vlast. Hoće isključivo vlast. Nikada nisu bili dostojni da zaćute pa onda nek to politički dalje procesuiraju kako misle. Nismo sačekali da porodice preuzmu tela, a neko je već najavio revoluciju. Pa to ne rade odgovorne države. I naravno, te odvratne optužbe da je to ubistvo, a ne tragedija. To je nešto najodvratnije što sam čuo. Pred nama je težak period nacionalnog oporavka, za Novi Sad, težak posao pred policijom i tužilaštvom. To će biti veliki posao. Bilo bi pošteno prema porodicama poginulih da dozvolimo onima koji vrše istragu da to rade na najbolji mogući način i svakako će biti utvrđena krivica onih koji su za to odgovorni da li činjenjem ili nečinjenjem. Niko od nas ne raspolaže svim podacima u ovom trenutku. Bilo bi dobro da se politika izmesti i pusti policiju i Tužilaštvo. To je najmanje što dugujemo poginulima, da pokažemo pijetet i da naučimo da nekada treba zaćutati kada je bol. Od političke odgovornosti niko ne beži.

Neće biti lako doći do odgovora, za koje smatra da su prerani.

- Mi ne možemo unapred nekome suditi, mora biti dokazana krivica a svakako je neko odgovoran. A ti će odgovarati i dobiti kaznu kakvu zaslužuju. Špto se tiče pol odgovornosti ne bežimo od nje. Min graževinasrstva je podneo ostavku, subjektibno nije kriv, ali je prihvatio odgovornost u tom resoru koji je vodio. Ničim nije doprineo da do ovog dođe, ali je prihvatio pol odg. Na tome sam mu zahvalan i mislim da tako postupa odgovoran čovek. O daljim ostavkama i potezima ćemo odgovarati u danima pred nama. Ovo ne može da se završi samo na ostavci Vesića. Za poetak sam zakazao sednicu predstavništva SNS na kojoj ćemo razgovarati o ovome i daljim aktivnostima. Nadams e da će i predsednik Republiek kdoći i da čuje šta je stav stranke. Niko neće podnositi ostavke zato što neki huligani to traže. Da napomene, aposolutno je neprihvatljivo da ga bude uhapšen neki huligan, pa bio i pripadnih neke stranke, zbog napada na policiju i imovinu pokušava da se izjednači da se time izbegava odgovornost onih koji su krivi za ono što sr desilo na ŽS. Oni će odgovorarti u svojim postupcima, a to što neko posle toga vrši nasilje i krivična dela odgovaraće i neće biti odgovornosti. Neće osloboditi nekoga ko je prvo tukao ženu, a onda i policiju,a onda je zamislite priveden zbog toga . Govorim o Goranu Ješiću. Oni nama drže moralna predavanja. Nisu pokazali pijetet prema poginulima. Ja sam bio sa gradonačelnikom na licu mesta i u KC. Gradonačelnik je bio na svakoj sahrani poginulih, danas je u Severnoj Makedoniji na sahrani njihovog državnjanima. Strašna tragedija, ali to je uzbuna na jedinstvo i sabornost. Naravno i da se utvrdi . Juče sam pričao sa premijerpom Češke. Niko nije izašao da ruši drđavu kada je bilo pucanje na Univerzitetu.