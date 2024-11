Lazović je izašao u javnost da saopšti kako Železnička stanica Prokop u Beogradu nema upotrebnu dozvolu, a Most na Adi je tu dozvolu dobio 2019. godine, dakle osam godina nakon otvaranja za saobraćaj. Lazović je imao osam celih godina da ukaže na situaciju sa Mostom na Adi, ali je propustio to da uradi. Pretpostavka je da mu to prosto nije politički odgovaralo, ili je svih ovih godina bio slep i glup, pa se odjedanput 7. novembra 2024. godine probudio ovako pametan i progledao.