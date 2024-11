Tragedija koja se dogodila u Novom Sadu i odnela 14 života na železničkoj stanici, postala je povod za nasilne proteste i političke zloupotrebe koje su izazvale šok među građanima. U jutarnjem programu gosti Miloš Terzić, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i književnik i novinar Aleksandar Gajović, osvrnuli su se na protest koji se, iako najavljen kao komemorativni skup, ubrzo pretvorio u nasilje i vandalizam.

Terzić je ocenio da je okupljanje u Novom Sadu, koje je trebalo da oda počast žrtvama, postalo prilika za opoziciju da realizuje političke ciljeve kroz nasilje.

- Ono što je trebalo da bude komemorativni skup, siguran sam, za većinu okupljenih građana, opozicija je pokušala, i nažalost uspela, da zloupotrebi za ostvarivanje svojih političkih ciljeva. To nije prvi put. To se dešavalo i tokom majskih tragedija koje su se dogodile u Ribnikaru. Izgleda da svaka tragedija u Srbiji, uključujući ovu u Novom Sadu, za opoziciju predstavlja priliku za politički manevar, pokušaj da kroz nasilje i strategije iz priručnika za obojene revolucije dođu na vlast bez izbora. To su već činili u periodu od 2000. do 2012. godine, jer je opozicija u Srbiji često generator nasilja. Podsećam da su tada došli na vlast putem obojene revolucije, a za tih 12 godina doveli su srpsku državu na rub ekonomskog, političkog i vojnog kolapsa. Sećamo se kada su u to vreme prebijali direktore medijskih kuća i šišali decu političkih neistomišljenika u školama, i nikada niko iz opozicije nije preuzeo odgovornost za te incidente - rekao je Terzić i dodao:

- Nakon jezive tragedije u Novom Sadu, predsednik Aleksandar Vučić je jasno izjavio da će odgovorni u lancu biti identifikovani i da će snositi političke i krivične posledice. Što se tiče političke odgovornosti, resorni ministar Goran Vesić podneo je ostavku kao odgovoran i moralan potez. Razlika između nas i njih je očigledna. U periodu od 2000. do 2012. godine, imali smo slučajeve kao što su smrt gardista u kasarni u Topčideru, Martovski pogrom, ubijanje dece u Goraždevcu, ali niko nije podneo ostavku ni preuzeo odgovornost za to. Tada su mnogi ostajali bez posla i stanova, a predsednik Tadić nije izlazio u javnost da pozove na odgovornost. Takođe, na protestima su prisutni pojedinci poput Brajana Brkovića i Milana Pogačara, deklarisani autošovinisti i osobe koje omalovažavaju srpsku zastavu. To su ljudi koji gaze po srpskoj zastavi, uništavaju institucije i prostorije Srpske napredne stranke. Generator nasilja u srpskom društvu je opozicija koja ovakve situacije koristi za svoje političke ciljeve.

Sa druge strane, Gajović je izneo mišljenje da je uzdržanost policije, koju je preporučio predsednik Vučić, možda bila previše blaga.

- Ja imam malo drugačiji stav o svemu ovome. Gospodin Terzić je izneo niz primera tragedija iz prošlosti, ali smatram da je trebalo sprečiti da do ovih incidenata uopšte dođe. Predsednik Vučić je pozvao policiju na uzdržanost, ali ja nisam za to. Verujem da građani ne bi trebalo da žive u strahu od vandala. Trebalo je preventivno reagovati kako bi se izbegla ovakva situacija. Setimo se skupa kod Terazijske česme, koji je bio miran i bez incidenata. Građani su se okupili, izrazili svoje nezadovoljstvo i mirno se razišli. To je njihovo demokratsko pravo. Ali kada dođe do lomljenja, zastrašivanja i napada, to je neprihvatljivo. U demokratskim zemljama, policija reaguje snažno na nasilje. Razumem predsednika Vučića koji želi da izbegne konflikt i dodatne tenzije. Ali smatram da je ključno da zaštitimo ono što smo do sada izgradili - mir, sigurnost i stabilnost - rekao je Gajović.

