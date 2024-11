- Nije bilo lako da govorim posle Hendriksa, Zelenskog i Makrona. Govorio sam iz srca i ono što mislim. Vidim da je to izazvalo najveću pažnju ovde, videćemo posledice. Razgovarao sam sa mnogo lidera, mnogo bilaterala - rekao je.

- Mi smo danas kad pogledate ekonomsku snagu Srbije, iako bismo uvek voleli da je veća, značajno je veća nego što je bilo 40 ili 50 odsto članica EU pre nego što su ušle u EU. Mi smo danas na istom nivou kao jedna ili dve članice, koje su dobile 40 ili 50 milijardi evra, a mi smo dobili dve milijarde, samo to da imate u vidu.

- Rekao sam im "hajde, ljudi, hoćete da donesete stratešku odluku", i video sam da su se svi tad nasmejali i da svi znaju da sam u pravu. Mislim da je to naišlo na razumevanje i prihvatanje ozbiljnog argumenta s naše strane danas, video sam reakcije drugih.

O političkim odgovornostima posle tragedije u Novom Sadu.

- Za nas je to užasna tragedija i najvažnije je da se odmah ide i razgovara s tim porodicama, ma koliko teško bilo, da se pomogne sve što je potrebno, ti ljudi su na izuzetno dostojanstven način prihvatili tu tragediju, što ne mogu da kažem za pojedine političare, koji gledaju da izvuku neku korist za sebe. Ja očekujem političku odgovornost još nekih ljudi, ali za mene je najvažnije krivična odgovornost i to je važno da bude transparentno i jasno šta se dogodilo. Posle svih papira koje sam pročitao, a pročitao sam hiljadu stranica, ne znam šta bih vam rekao, ali sam siguran da će nadležni organi, tužilaštvo i pravosuđe moći da daju pravi odgovor na to.