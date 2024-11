- Za nas je to užasna tragedija i najvažnije je da se odmah ide i razgovara s tim porodicama, ma koliko teško bilo, da se pomogne sve što je potrebno, ti ljudi su na izuzetno dostojanstven način prihvatili tu tragediju, što ne mogu da kažem za pojedine političare, koji gledaju da izvuku neku korist za sebe. Ja očekujem političku odgovornost još nekih ljudi, ali za mene je najvažnije krivična odgovornost i to je važno da bude transparentno i jasno šta se dogodilo. Posle svih papira koje sam pročitao, a pročitao sam na hiljade stranica, ne znam šta bih vam rekao, ali sam siguran da će nadležni organi, tužilaštvo i pravosuđe moći da daju pravi odgovor na to.