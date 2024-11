" Verujem da će tužilaštvo pronaći prave krivce, one koji su odgovorni za tragediju u Novom Sadu . Ja sam uradio ono što sam smatrao da treba da uradim, pretpostavljam da će to još neko uraditi, ali u svakom slučaju važno je bilo da kao društvo pokažemo da imamo i taj princip odgovornosti, koja ne mora biti krivična", izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u ostavci Goran Vesić .

On je u prvom javnom nastupu od podnošenja ostavke, u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić", rekao da je iste večeri kada se nesreća dogodila premijeru Milošu Vučeviću rekao šta planira da uradi i o tome obavestio predsednik Aleksandra Vučića.

Vučić je rekao da poštuje i razume moju odluku i podržao me u tome, iako kao ministar nisam potpisao ni jedan dokument, dodao je Vesić.

- Ni na koji način, niti sam mogao da učestvujem u izgradnji, u određivanju, u procenjivanju kvaliteta radova, u projektovanju. Ne samo u mom periodu, već i u prethodnom periodu, s obzirom da se to dogodilo u resoru na čijem se ja čelu nalazim, mislim da je moralno i da je odgovorno da podnesem ostavku jer na taj način pokazujemo da smo društvo u kome jednostavno postoji princip odgovornosti kada se nešto dogodi - rekao je Vesić.

- Ovo je suviše velika nesreća sa tragičnim i strašnim posledicama, ako se nalazite na čelu tog resora, čak i ako nemate apsolutno nikakav udeo u tome, po meni jedino ljudski, jedino što je moguće bilo uraditi to je da se podnese odgovornost - rekao je Vesić i dodao:

- Zahvalan sam predsedniku Republike što me je podržao u toj nameri i na taj način sam želeo da pokažem da smo društvo koje je sazrelo i u kojem zaista ljudi mogu da preuzmu odgovornost koja ne mora da bude subjektivna, ne mora da bude lična, ali može da bude naprosto objektivna jer se nalazite na čelu određenog resora.

- Svako sam donosi odluku, da li smatra da je na čelu nekog preduzeća ili na čelu nekog resora koji je na neki način učestvovao u tome, da li treba da donese takvu odluku ili ne. Nije na meni da ja sada pozivam nekog drugog da to uradi . Ja sam samo apelovao na sve one druge koje na sličan način imaju indirektnu odgovornost, jer su na čelu nekog resora, preduzeća ili institucije koja je na neki način učestvovala u celom ovom procesu da smatram da je prirodno da oni pokažu da imaju tu vrstu odgovornosti da kažu da treba da podnesu ostavke. Ali nije moje da o tome pričam, niti moje da pozivam bilo koga - dodao je.

- Moralnost znači pravednost, a pravednost znači da pravda odgovara onoj koji su zaista krivi. U takvoj teškoj situaciji treba sačekati jer to nije tako jednostavno. Trebalo je sačekati nekoliko dana i videti šta će se dogoditi. Jednostavno, to je za mene bilo neprimereno, ali u svakom slučaju nadam se da su sada razumeli da je to bilo pogrešno - istakao je Vesić.