Lider onoga što je ostalo od nekada velike Demokratske stranke Zoran Lutovac to i ne krije: "Ako bi došao ogroman broj ljudi, nema šta da se pregovara, Vlada mora da padne, vlast mora da se skloni, to je jasna stvar." I to je to.

Pisali smo već o ponavljaju grešaka opozicije, njenom saplitanju opozicije o isti kamen, ali nikako da prestanemo da se čudimo što pri tome uvek padaju na nos!