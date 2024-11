Okupljanje u utorak, 5. novembra, u Novom Sadu pretvorilo se u vandalizam ispred Gradske skupštine, umesto da bude odavanje pošte stradalima. To je bila i tačka u kojoj je krenulo trvenje u opoziciji i međusobno optuživanje. Ulje na vatru dolila je odluka parlamentarne opozicije da sledeći protest preseli u Beograd i zakaže ga tek za sredu, 13. novembar, nakon vikenda i praznika. To je donelo i njihove javne polemike o tome ko sme da određuje termin i mesto novog protesta, ko će ga organizovati i ko će odrediti kako će on izgledati.