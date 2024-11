"Vučić je uputio jasne poruke u trenutku kad svet prelazi iz jednog stanja, koje zapravo nestaje, u drugo, redovno stanje. Taj prelazak je teško do kraja predvideti. Neće biti ni lak ni jednostavan. To je pozadina koju je i predsednik imao u vidu kad je izložio naš stav i ukazao na perspektivu promena nabolje, ali istovremeno upozorio da se zadržavaju postojeći problemi, uključujući teškoću našeg kretanja ka EU. Zbog toga je ukazao na potrebu većeg prisustva političkog zdravog razuma da bi se situacija formalno započeta izborom novog predsednika Amerike kretala u pozitivnu pravcu. Evropa mora naći bolje mesto nego što ga je dosad imala. Dosad je išla za Amerikom, onom ratobornom, koja je do juče bila zvanična politika, a sada treba da se orijentiše na drugu poziciju, koja je antiratna i oslonjena na napore za traženje mira i uspostavljanje zdravih međunarodnih odnosa. Evropa je pred velikim zadacima i to je Vučić imao u vidu kad je predočavao teškoće i afirmisao naše principijelne stavove o nezavisnosti, vojnoj neutralnosti, samostalnosti i otvorenosti za saradnju sa svima", objašnjava Jovanović.