- Pre svega, kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, kada je Evropa 40 odsto svojih potreba za gasom dobijala od Rusije, ne verujem da bi bilo koji analitičar predvideo da će Evropa toliko brzo smanjiti tu zavisnost. Neke velike evropske zemlje su čak potpuno prekinule uvoz ruskog gasa. Evropska Unija ima za cilj da potpuno eliminiše fosilna goriva iz Rusije do 2027. godine, SAD podržavaju taj cilj, naš tečni naftni gas odigrao je važnu ulogu da se to omogući. 70 odsto američkog izvoza tečnog naftnog gasa u poslednje dve godine otišao je na evropska tržišta. To je velika pobeda za evropsku energetsku bezbednost. videli smo to jasno u slučaju vašeg suseda Bugarske.