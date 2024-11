- Od 2012. godine pa do danas, od velikih poplava koje su nas zadesile, značajnog broja stradalih, migrantske krize, kovida, ogromnog broja ljudi koji su uzmrli kao i u svakoj zemlji na svetu, do toga da u našem ne tako dalekom okruženju bukti rat koji ponajviše liči na svetski sukob od Drugog svetskog rata pa do danas, gde se danas nalazimo u najtežoj situaciji pritisnuti sa svih strana gde niko nije zadovoljan našim stavom koji označava stav jedne samostalne i nezavisne zemlje i niko nije srećan zbog toga. A to je naša jedina pozicija, da čuvamo svoju zemlju da ne učestvujemo u sukobima i ratovima, da čuvamo živote naše omladine, naših ljudi, našu budućnost i da nam zemlja istovremeno naporeduje. Do tragedija užasnih u školi "Vladislav Ribnikar", u Duboni, u Malom Orašju koje su presekle zemlju. Trudili smo se da i u tim najtežim trenutcima, ne gubeći glavu, se ponašamo odgovorno i ozbiljno znajući koliko je teško. Obilazili smo porodice, razgovarali sa svima, roditeljima. gledali kako i na koji način koliko je moguće da pomognemo - naveo je Vučić.