Predsednik Srbije Vučić izjavio je da će od marta do juna doći do rekonstrukcije Vlade i da će se sa nekim članovima pozdraviti.

- Vreme je da mi lepo otvorimo karte, to od marta do juna sa tom rekonstrukcijom, da se zahvalimo svima onima koji na televiziji objašnjavaju — da mi poštujemo predsednika Vučića, jer znaju da tako dobijaju glasove, a iza leđa pozivaju sve naše protivnike da im kažu — pa vi znate da nismo to mi, to je Vučić uradio, to je Vučić naredio i tako dalje. Nemojte da nas dirate, nemojte da nas napadate, nego po njemu - rekao je Vučić.