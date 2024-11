- Idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru, dakle 8% za sve zaposlene, 11% za one koji su zaposleni u obrazovanju, u našoj prosveti, to je obećanje takođe koje smo dali, da ćemo prosvetarima povećati plate više nego ostalima, upravo kako bismo ostvarili taj cilj koji smo dogovorili da tu, da kažem, osnovnu zaradu u prosveti približimo prosečnoj zaradi u Srbiji. Tako da je to još jedna lepa vest. Inače, kao što vidite, sva ova povećanja su daleko iznad povećanja inflacije, tako da u realnom iznosu čuvamo realan i povećavamo, na kraju krajeva, realan dohodak građana Srbije. Ono što je posebno važno, ako ćemo o ciframa, 825 evra je prosečna zarada u Srbiji bila u avgustu mesecu ove godine, dakle poslednji podatak koji imamo, do kraja godine u decembru bićemo već iznad 900 evra i u dinamici smo da ostvarimo plan i obećanje koje smo rekli, to je da do kraja 2025. prosečna zarada u Srbiji bude preko 1000 evra - rekao je Mali