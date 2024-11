"Tramp je lice s bekgraundom, neko ko traži konkretan rezultat akcije, ne voli da se pitanje otvori i ostane nerešeno, jer to smatra negativom u bilansu i ide napred. To će biti šansa za nas, ako budemo razvijali bilateralne odnose sa SAD kao do sada, jer je za njega Srbija mnogo važnija za ukupnu politiku negoli sićušno Kosovo i na kraju bi mogao da zaključi da je za američke interese nedopustivo da zbog manjeg ispuste većeg igrača. Zato će morati da revidira apsolutni stav o priznanju Kosova i ići će na traženje rešenja sa Srbijom. To je biznis logika i on je taj koji može to da sprovede. A umaranje druge strane kao što su to radile demokrate i čekale da se predamo, nije u njegovom interesu. Sve u svemu, ako Tramp opstane četiri godine, ako bude imao vremena da se pozabavi tim međunarodnim pitanjima, on će više uvažavati Srbiju nego Kosovo jer će mu biti značajnija u ukupnom bilansu", smatra Jovanović.