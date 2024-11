On je rekao da je taj dan šalovao kolski prilaz ispred kuće, i da ima stotinu svedoka da nije mrdnuo iz sela.

- Taj ceo dan sam šalovao kolski prilaz ispred kuće. Imam sto svedoka da nisam mrdnuo iz sela. Veče sam proveo pripremajući se sa prijateljima za Skupštinu, koja je održana sutradan ujutru. Želim i da naglasim: Ko me je bar jednom uživo video, zna da to nisam ja. Bar duplo sam teži i veći od ovog plaćenog Đilasovog jadnika sa slike. Zar nije Goran Ješić nasrnuo na policajca? Zar nisu Brković i Pogačar cepali zastave? Zar nije onaj „tabadžija“ Bačulov dovezao fekalije ispred Gradske kuće? Zar nije Bjelić ubacio baklju u Gradsku kuću? Zar nije Svetozar Čiplić, nekadašnji sudija Ustavnog suda i ministar u vladi Mirka Cvetkovića, došao ispred naše stranke u Novom Sadu da se obračunava sa čekićem? A dočekali su ga mirni i staloženi članovi SNS, koji su došli da podrže Predsednika Srbije Aleksandra Vučića i koji su besnoj rulji odgovarali argumentima. Sve su to kamere zabeležile, a ja kod kuće gledao na televizoru - rekao je Trnovanović.