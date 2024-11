" Međutim važno je da se ne pređe u jedno stanje da mora da se radi onako kaku rulja želi. Krivični postupak je delikatna stvar i ovde će bez sumnje morati da dođe do krivičnog postupka ali taj pritisak javnosti zašto - još uvek neko nije uhapšen - pa, evo, rećiću Vam zašto nije. Zato što tužilac ne zna ko je odgovoran, on nije u stanju da za 10 dana obavi kriminalno veštačenje pa bar preliminarno da utvrdi odgovornost. Tužilac je saslušao preko 40 lica i javnost sada pravi pritisak da se uhapsi svih 40 iako recimo 25 nema nikakve veze sa tim događajem. Dakle, potrebno je vreme", objasnio je Gajić na TV Prva.

"Ne treba hapsiti ljude koje ne treba da hapse! Ovde će zapravo veštačenje da bude presuda a to nije lako jer se tužilac u to ne razume, on je završio Pravni fakultet. Javnost vrši pritisak zašto još nikog nisu uhapsili, a to je dobro što nisu, jer su mogli već prvog dana da uhapse 50 ljudi pa bismo posle plaćali troškove njihovog neosnovanog boravka u pritvoru!", zaključio je predsednik Narodne stranke.