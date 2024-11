Nakon velike druge pobede predsednika Trampa, u vrtlogu razmišljanja o dnevnopolitičkim i kratkoročnim implikacijama, počela je stidljivo da mi se mota po glavi jedna šira tema. Tema koja je, moram da priznam, u početku zvučala kao naučna fantastika ili čak jeres, ali me je intelektualna radoznalost naterala da preispitam uvrezena mišljenja intelektualnih elita.

Lista njegovih gafova je bila dugačka, kao kada je izjavio da “drveće uzrokuje zagađenost”. I za Regana i za Trampa su intelektualne elite i establišment koristili identičan atribut: “nije sposoban i dorastao za predsednika”. Isti taj Regan je pobedio u Hladnom Ratu i ušao u panteon slavnih predsednika. Još jedna analogija je da obojica donose sve odluke sami i brzo, a imali su i gotovo identičnu sudbinu u prvim predizbornim kampanjama kada su obojica pobedili iako su neposredno pre izbora ankete pokazivale da su u značajnom zaostatku. Poređenja sa FDR-om mogu da izazovu još više kontroverze, jer je stilom i ponašanjem daleko od Trampa, ali se i tu nameću neke sličnosti. Prvenstveno mislim na optužbe za autoritarizam. Pokušaj FDR-a da „napakuje“ Vrhovni sud 1937. godine izazvao je strahove da on pokušava da koncentriše vlast u svojim rukama. Predlažući da se poveća broj sudija kako bi on imenovao svoje istomišljenike, Ruzvelt je uzbunio one koji su smatrali da se ponaša kao diktator. Ništa manje kontroverzna nije bila ni njegova "nju dil" politika.