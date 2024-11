Prema njegovim rečima, razmišljalo se o tome da policija stane ispred Gradske kuće, ali s obzirom na to da skup nije bio prijavljen i da je došlo do toga da bace jedan kamen, policija bi morala da reaguje.

"Bio sam tamo na dan kada se desila tragedija, bio je i Vučević, kasnije je došao i Goran Vesić. Na nekoliko metara smo mogli da vidimo u toku samog spašavanja kako to izgleda. Ja sam javljao predsedniku lično i on je bio sa mnom na vezi i telefonom sam mu pokazivao šta se dešava. Nažalost, nismo mogli da spasimo te ljude zbog težine objekta i nažalost samo troje je preživelo", rekao je Dačić.



On je dodao i da je akcija spašavanja trajala satima.

"Kada je izvučena žena koja je bila ispred nas, a za to je moralo da se skloni 26 tona materijala, ona je bila svesna i kada se to desilo, to su bile suze kod spasilaca, ljudi koji su tu godinama, bilo je jako potresno. U momentu kada imate tu situaciju, mi smo ispred novinara i jedna novinarka pita ko je odgovaran, a odvija se još proces spasavanja", istakao je Dačić.

Naglasio je i da istraga utvrđuje krivičnu odgovornost, ne bavi se političkom odgovornošću, ali utvrđuje krivičnu i da istraga traje te da je do sada ispitano više od 50 ljudi.