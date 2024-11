- Srpski narod je navijao za Trampa jer je on velika šansa za Srbiju, ne u smislu da će nam se ostvariti svi snovi, već je ovo šansa da prestanu da nas pritiskaju. On će pokušati da reši probleme, što se ne može uraditi tako što se sve dozvoljava jednoj strani a Srbi se pritiskaju - rekao je Glišić.

On je naveo i da bi pobeda Kamale Haris dovelo do iste, ako ne još gore situacije od one koju je Srbija doživela dok je predsednik Amerike bio Džozef Bajden, pa dodao:

- Ovaj telefonski razgovor je Trampov potez. On je zvao nekoliko ljudi, Vučić je jedan od prvih koji je razgovarao sa njim. On se zahvaljuje, on je kulturan i ljubazan čovek. Trampova administracija je već jednom stušila Kurtija, on se mnogo kompromitovao svojom vlašću.