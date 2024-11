- Jedna cela generacija prekinula je svoj život zbog Srbije. Jedna cela mladost ostala je na poljima Cera, Kolubare, Mačkovog kamena, Kajmakčalana, pa sve do Karavanki. Jedna žrtva kakve nema ravne u evropskoj istoriji. Ti su ljudi umirali i gladovali, ratovali i krvarili, ali Srbiju nisu dali. Našu zastavu, čast, slobodu i obraz. To su bile dužnost i vera. To je bio zavet slobodi i Lazarovoj Srbiji. Hvala vam na svemu što ste imali i dali - piše na zvaničnom Instagram nalogu premijera.