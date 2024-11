"Situacija u kojoj se Srbija nalazi sa KiM je takva da svima, ne samo u EU, nego i šire, treba objašnjavati što detaljnije, a posebno administraciji SAD, odnosno u ovom trenutku izabranom predsedniku Trampu koji preuzima dužnost 20. januara. U prethodnom periodu kada je bio predsednik, veoma je ozbiljno posvetio pažnju i imao dosta razumevanja i strpljenja da mu se predoči sve ono što naša strana govori kada je u pitanju situacija na KiM. To razumevanje se može očekivati i dalje, a tu polako, ali sigurno se otvaraju vrata mogućnostima da se na KiM pre svega sprovede ono što je potpisano Briselskim sporazumom, a posebno formiranje ZSO , i da se omogući protok srpske robe na KiM, da funkcionišu banke i pošte, kao što je to bilo ranije, sa dinarima, kako bi ljudi mogli na vreme da dobiju neophodna sredstva za najobičnije normalno izdržavanje", kaže Branković.

"Očekujem vrlo živu političku aktivnost Trampa na širokom međunarodnom planu, a pre svega kontakte i razgovore sa Putinom i Si Đinpingom, ne samo oko Ukrajine, već i oko pitanja Severne Koreje, Tajvana, itd. To u politici ide na način da se u ovoj prvoj fazi, Tramp i Putin pre svega prvi put sretnu na nekom međunarodnom skupu, s tim što se ne bih iznenadio da Tramp ode u Peking, jer je Si Đinping prošle godine bio u zvaničnoj poseti SAD i sasvim je legitimno da će predsednik Tramp, posle 20. januara, učiniti uzvratnu posetu. Ukoliko do toga dođe, a vrlo su velike mogućnosti i želje, stvari će se pomeriti sa mrtve tačke, ne samo u vezi sa Ukrajinom, nego i u odnosu na otvaranje vrlo važnog dijaloga velikih sila što direktno utiče na mir i međunarodnu bezbednost", rekao je Branković.

" U prilog tome govori i činjenica da je predsednik Vučić među prvim liderima u svetu sa kojima je Donald Tramp kao izabrani predsednik uspostavio direktnu komunikaciju. Iako ne bi trebalo očekivati nikakve krupne i dramatične zaokrete u spoljnoj politici SAD, evidentno je da predsednik Tramp ima poštovanje prema Srbiji i predsedniku Vučiću , što će sasvim izvesno otvoriti prostor za veće razumevanje srpskih pozicija i interesa u Vašingtonu. Na nama je da te prilike prepoznamo i iskoristimo na najbolji način. Imajući u vidu veliko državničko iskustvo predsednika Vučića, ne sumnjam da će to i biti slučaj", kazao je on.

"Vučić je i najavio pre nekoliko dana da će doći do ovog razgovora, ali izgleda da srpska javnost nije mnogo pridavala značaja tome misleći da je u pitanju propagandni potez. No, Trampova administracija je napravila spisak ličnosti sa kojima će on da razgovara, što je počelo još pre nekih pet dana i ljudi oko njega su, pre sveg Ričard Grenel, imali uticaj da i Vučića stave na tu listu. A prema prvom planu vezano za Zapadni Balkan sam video da će na tri stvari insistirati, a to je ekonomsko povezivanje, borba protiv korupcije i smanjivanje stranog uticaja. Tu bi Srbija mogla biti na tapetu zbog Kine i Rusije, dok je istovremeno vrlo interesantno videti i kako će Rusija, kao i Kina u manjem obimu, gledati na ovo drastično približavanje Beograda Vašingtonu", smatra Šćekić.