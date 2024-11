Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je večeras da je najvažnije da državni organi utvrde šta su razlozi kako se i zašto desilo ono što se desilo na železničkoj stanici 1. novembra.

- To je odgovor koji očekuje narod Srbije, a pre svega porodice poginulih. To je pitanje svih pitanja, ali da bi dobili odgovor, strasti moraju da se smire i mora se dozvoliti stručnjacima da rade svoj posao. Haos, ruševine, revolucije, svakako ne pomažu da se dođe do istine. Mislim da je današnji broj okupljenih rezultat upravo onoga što su radili oni koji su danas govorili, jer su oni rasterali ljude koji su možda bili spremni da izađu da iskažu svoje nezadovoljstvo. Ono što je specifično za Srbiju, to je da se svaka tragedija koristi za pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti. Niko u drugim državama nije koristio takve događaje da sruši državu - kaže Vučević.

Premijer je naglasio da nedavni protest u Novom Sadu nije bio prvi put da su demonstranti palili Gradsku kuću.

- Ljudi nisu došli da bi pravili nasilje, nego da bi iskazali svoje nezadovoljstvo ili bol. Niko nije došao da spali Predsedništvo, Gradsku kuću ili Vladu. Niko nije došao da sprovodi neku revoluciju. Spaljivali su Gradsku kuću i 2021. kad je bilo pitanje da li ćemo ponovo imati "lokdaun". Uvek isti akteri. Samo treba poslušati šta oni govore. Na proteste su pozivali sa napomenom da ovo nije šetnja, pozivali na akciju. Oni su se spremali za revoluciju. Taj njihov nukleus je video da na ovoj velikoj tragediji može da dođe do nekog nezadovoljstva koje bi njima donelo neko gorivo. Oni ni u jednom zahtevu ne traže izbore, već da preuzmu vlast. Oni hoće vlast bez izbora. Oni ne postavljaju pitanje krivične odgovornosti. Ne, oni to nekad uzgred pomenu. Ne spominju ni pokojne - poručuje Vučević.

Rekao je i da će odgovorni za tragediju u Novom Sadu biti pronađeni i kažnjeni zbog svojih propusta.

- Niko nije narod ohladio kao oni sa onim što su radili prethodnih dana. Prethodnih šest dana, sa tim svađanjima, pozivima na nasilje, haos, rušenje... Neće ljudi to. Ljudi hoće da krivci budu kažnjeni, hoće političku odgovornost i odgovor, utemeljen na dokazima i činjenicama, kako nam se to desilo. Da li je to nastalo nečijim pogrešnim činjenjem ili nečinjenjem. Neće biti lako tužilaštvu da to utvrdi. Imam informaciju da će u narednih nekoliko dana tužilaštvo moći da izađe sa informacijom, objedinjenom. Siguran sam da će neko odgovarati, jer mora da odgovara. Ne možemo preći preko toga što se desilo. Očigledno da je bilo nekih građevinskih propusta. Da li u nadzoru ili u izvođenju. Dajte da vidimo ko je kriv. Što se tiče političke odgovornosti, ministar Vesić je preuzeo na sebe, iako subjektivno ništa nije doprineo, čak je i vrlo odgovorno radio svoj posao, ali je bio u resoru koji je nadležan za ovaj posao koji nam se desio, nažalost, ovako kako se desio. To neće biti jedina ostavka u sistemu vlasti. Očekujem da će još neki ljudi preuzeti političku odgovornost i podneti ostavku. Mislim da su dani koji su pred nama dani u kojima možemo videti još konkretnije poteze. Razgovarao sam s nekima i razgovaraću još - napominje Vučević.

Komentarisao je i činjenicu da niko iz aktuelne Vlade nije ponudio ostavku nakon požara u novosadskoj diskoteci 2012. godine.

- Grad iz koga je dolazim, a i Borislav Novaković, je proživeo još neke nesreće u prethodnih 20 godina. Niko nije ponudio ostavku kada je ubijen premijer 2003. godine. 2012. u Novom Sadu se desio požar u diskoteci "Kontrast" u kojoj je izgorelo sedmoro ljudi. Niko nije ponudio ostavku, a niko od nas iz opozicije nije pravio proteste i zloupotrebljavao poginule. Niko od nas nije napravio nijedan potez kojim bi potpirivao bol porodica poginulih. To je stvar elementarnog vaspitanja. Niko od nas nije pravio kampanju na tome. Nije bilo protesta kad su izgoreli ti mladi ljudi. Oni su dobošari zla i nesreće. Gde god su nesreća i zlo, eto njih prvih, da galame. Paljenjem Gradske kuće ste pokazali da žalite za poginulima na železničkoj stanici? Preživela je dva svetska rata i NATO bombardovanje, ali vi ste došli da je rušite. Pišu na Gradskoj kući "mir", dok je ruše. Pazite taj paradoks - poručuje Vučević.

On kaže da odgovorni moraju biti kažnjeni, ali da Srbija ne sme da se zaustavi zbog ove tragedije.

- Mislim da veliki broj objekata u Srbiji nema upotrebnu dozvolu, ali to ne znači da su svi nebezbedni. Ovo je moglo da se desi i da je bilo upotrebne dozvole. Jedino što imamo sada po prvi put, od događaja u Ribnikaru i Duboni, je da imamo da neko pokušava da pravi revoluciju nakon što se desi nesreća. U Poljskoj je pao krov sajma, 88 mrtvih je bilo, mahom dece, ali niko nije srušio sopstvenu državu. Naravno, kažnjeni su oni koji su krivi. Ovo je momenat kad oni koji su odgovorni moraju da odgovaraju, ali ne sme Srbija da se zaustavi. Nećemo pomoći ništa ni porodicama žrtava ako sve zaustavimo. Trebalo bi malo da zaćutimo, da poštujemo te porodice i da im pomognemo kao društvo. Niko ne može da im skloni taj teret nedostatka bližnjih, ali hajde da im pomognemo - naveo je Vučević.

Poručio je i da su ga mnogi ljudi razočarali zbog nedostatka reakcije i preuzimanja odgovornosti nakon novosadske tragedije.

- Razočarali su me mnogi ljudi. To sam podelio sa Vučićem pre neki dan, s mojom porodicom i prijateljima. Mnogi ljudi zaćute i sklone se kad dođu teška vremena. Sad sam iz prvog lica to mogao da doživim. Što se tiče koalicionih partnera, osim Vulina i Milice, nisam dobio neku podršku. Koalicija smo i kad se snosi odgovornost. Mnogi ljudi su pokazali svoje pravo lice, neki i u mojoj stranci. Naravno, manjina. Obično članstvo je pokazalo da je hrabro i borbeno. Daljinski upravljač za proteste je kod Đilasa. Malo bi Ćuta da mu ga uzme, malo Milivojević. Svako tu misli da je pametan, ali Đilas je "vlasnik kompanije". Bora Novaković je opterećen sa mnom, već 10, 12 godina, a Đilas gleda pravi cilj - istakao je Vučević.

Kurir.rs/Informer

