Rekao je i da pojedini mediji u Zagrebu pišu da Srbija ima 250 tenkova, te ih ispravio da ih je više i dodao da to nije nikakva novost već je „suština tih napisa da se Srbija krivi za nešto“.

„U Sarajevu naslov: ‘Vučić otišao na groblje, ljuti se javnost’… A da nisam otišao rekli bi: ‘Što nisam otišao?’ „, dodao je on.

„Ali to govori o uspehu Srbije… Jer oni koji ne vole Srbiju, kada sa toliko brige posmatraju njene uspehe, onda time treba da budemo zadovoljni“, izjavio je Vučić.

Predsednik Srbije je ipak danas izjavio da je među prvih deset ili 15 državnika koji su razgovarali sa novoizabranim predsednikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donaldom Trampom, dodajući da on i Ilon Mask odlično poznaju prilike u Srbiji.

„Mislim da sam bio u prvih 10 do 15 lidera sa kojima su oni razgovarali iz sveta, to je veliki uspeh za našu zemlju, i nisam ja to radio zato što je veliki uspeh za mene lično, već zato što je veliki uspeh za našu zemlju“, rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga u Bakuu, u Azerbedžanu, prate na međunarodnoj konferenciji UN o klimi COP29.