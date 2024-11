- Oni grade elektrane koje su u stanju da proizvedu 1 gigavat električne energije a ako bismo mogli da podignemo jednu takvu elektranu, rešili bismo probleme. Ogroman je novac u pitanju za sve što se tiče zelene energije... A sad i leti... u avgustu trošimo više nego na Svetog Nikolu kad ljudi spremaju ručkove... To je bio dan kad je beležena najveća potrošnja, dodao je Vučić.

On je kazao da je razgovor s domaćinom Alijevim bio veoma važan za obe zemlje jer su dogovarali saradnju na izgradnji gasne elektrane.

- Osim stvaranja mira, to je jako važno. Drugo je finansiranje skupih projekata, sve što moramo da radimo na čistim izvorima energije, sve je vezano za ogroman novac, naveo je predsednik Vučić. "Sve kasni svuda. Ogroman novac je u pitanju", ponovio je i naglasio: Posebno je važna sigurnost u snabdevanju gasom ali bi akcije u kompaniji imao i Azerbejdžan, kazao je Vučić koji je i juče rekao da će Srbija i Azerbejdžan pokušati kod Niša da naprave gasnu elektranu, što bi stabilizovalo snabdevanje zemlje strujom.

"Poskupljenja gasa i struje za stanovništvo neće biti do kraja godine"

- To je jedino što ljude zanima, poskupljenja gasa i struje za stanovništvo neće biti do kraja godine, kazao je Vučić i dodao da zahvaljujući aranžmanu sa Rusijom i Azerbejdžanom kupujemo gas po nižoj ceni.

- I cena struje će tek rasti, biće to potpuni kolaps u nekim delovima Evrope, ali mi moramo da gledamo sebe, dodao je pa na konstataciju da je ova godina bila najtoplija rekao:

- Nas je suša ove godine ubila, kazao je on napomenuvši da imamo smanjene prinose kukuruza, te dodao da smo imali i poplave, te pojasnio:

"Nas je recimo suša ubila ove godine, srećom udeo poljoprivrede u BDP-u je sve manji i to nadomešćujemo kroz IT i druge sektore. Onda imate poplave, ove godine nam je poplavljeno 56 opština. Sve to kada radite morate da gledate kako da obuzdate stopu javnog duga, moramo čvsto da držimo svoje finansije da bi mogli da ulažemo", rekao je predsednik Srbije.