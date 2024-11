- Nisu objavili pola dana da se predsednik Vučić čuo sa Trampom, da se među prvima čuo sa Trampom. Valjda je to dobar znak za Srbiju. Valjda je to na ponos, dobra vest. Ja sam pre puta razgovarao sa predsednikom, pre neko što je otišao za Baku, on je zadovoljan razgovorom, tu je bio i Mask.Poprilično je Tramp bio brifovan po pogledu Srbije, nije bio protokolarni razgovor, već šta će se dalje raditi. Mogli bismo očekivati i susret dvojice zvaničnika na inauguraciji. To su velike stvari. Vidite ko sve dolazi u Beograd, a onda čitate naslove u Zagrebu, Sarajevu, delu Podgorice, Prištini i vidite kako ih sve to nervira. Čim ja to vidim, znam da je to dobra stvar. Kad god zagrebačka štampa krene da piše sve najgore što radi Vučić to znači da je Vučić nešto dobro uradio za Srbiju. Mnogo toga, a govorim sad konkretno. Videli smo da se na hrvatskoj televiziji poziva da se pogodi predsednički avion raketom. I oni se smeju i kako oni to „lepo“ zaključe da se time reši problem - naglasio je Vučević.