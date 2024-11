On je rekao da će do kraja ove godine prosečna plata biti veća od 900 evra, a krajem naredne godine na 1000 evra - kao što je i obećano.

- Samo je Ministarstvo finansija zajedno sa budžetom predložilo 37 zakona i ratifikacija... To je finansiranje projekata, završavanje puteva... Imate interesantan zakon , zakon o e-otpremnicama... Sada sa e-otpremnicama stvarate bazu da od 2026. godine imate automatski povraćaj BDP-a, nastavljamo i sa reformama... Još jedan pokazatelj koji je veoma važan, nama je udeo zaduženosti u odnosu na BDP 46,5... Ostvarujemo visoke stope rasta i razvoja, idemo ka obećanim nivoima plata, penzija i minimalne zarade - ističe Mali.

- Već od prvog decembra idemo sa povećanjem penzija, shodno Švajcarskoj formuli 10, 9 odsto... Sa ovim povećanjem idemo na 436 evra, 2012. godine je penzija bila 202 evra. I u budžetu imamo novac za to, podižemo plate u javnom sektoru 8 odsto za sve zaposlene, 11 odsto za sve zaposlene u prosveti - rekao je ministar.

- Tramp je razgovarao sa 10-15 svetskih lidera do sada, među njima i naš predsednik - kaže Mali.

On kaže da je opozicija ponovo zloupotrebila tragediju, i da svi mogu da vide to u direktnom prenosu Šolakovih medija.

- Saučešće koje je predsednik izjavio odmah, činjenica da se pojavio na sahrani govori o tome koliko je nama ovo teško palo. To je iskrena namera da se ova tragedija razreši. Za razliku od onih koji ovu tragediju zloupotrebljavaju samo zarad ličnih političkih interesa- ističe Mali.

- Oni bez ovih protesta, a šta drugo imaju? Je l' imaju da ponude nešto građanima Srbije? Njima je sinoć bio glavni govornik Borislav Novaković. Čovek koji je osuđen na 3,5 godina zatvora zbog malverzacija...dakle, on im je bio zvezda juče - jasan je Mali.

On naglašava da je predsednik Vučić obećao da će do kraja biti sprovedena istraga od tragediji u Novom Sadu, i da će to sigurno biti urađeno.