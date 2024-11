Najvažnije u ovom trenutku, da se to nikada više ne bi desilo u budućnosti, je da se tačno utvrdi ko je zaista odgovoran, pa onda da sudstvo to preuzme i da krenu procesi, poručila je predsednica Skupštine Srbije.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je sigurna da utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu ide svojim tokom i da je najvažnije da se tačno utvrdi ko je odgovoran, a ne da se pravda traži na ulici i da se tragedija politizuje.

"Najvažnije u ovom trenutku, da se to nikada više ne bi desilo u budućnosti, je da se tačno utvrdi ko je zaista odgovoran, pa onda da sudstvo to preuzme i da krenu procesi. Nisam za to da imamo lov na veštice, da uhapsite nevine i optužite nevine ljude. Važno je da optužite one koji zaista deluje da su odgovorni, a sudstvo će onda odlučiti za koga ima dokaze", rekla je Brnabić za K1.

Ona je ocenila i da za utvrđivanje okolnosti šta se dogodilo u takvoj nesreći 10 ili 12 dana nije previše vremena. Istakla je da je to apsolutno važno iz poštovanja prema žrtvama i prema njihovim porodicama, ali i čitavoj zemlji i generacijama koje dolaze nakon nas.

Marko Karović Železnička stanica u Novom Sadu

Stvari, kako je rekla, ne idu u prilog opoziciji i predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas priča o padu mosta u Đenovi, kada je bilo 43 poginulih, da je tada odmah uhapšeno više od 50 ljudi.

"To jednostavno nije tačno. U Đenovi je most pao 2018. Četiri godine kasnije je počeo sudski proces. Ako mene pitate, ja mislim da u Srbiji to mora efikasnije. Bez da pravim bilo kakav pritisak na tužilaštvo i sudstvo, ja mislim da su oni dužni i u obavezi prema čitavoj ovoj zemlji, prema svim našim građanima, da to ide mnogo efikasnije", rekla je Brbnabić i istakla da o toj tragediji mora da govori struka i da postoje mnogo stručniji ljudi od nje koji treba da objasne šta se desilo.

"Samo sam protiv toga da se pravda traži na ulici i protiv toga da se bilo kako, bilo koja tragedija politizuje. Zato što to je jednostavno nešto što se ne radi. I to su i građani pokazali. Ja sam to govorila i nakon Ribnikara i Orašja i Dubone. Te stvari se ne rade nigde u svetu", ukazala je Brnabić.

Fijasko

Govoreći o jučerašnjem protestu dela opozicija u Beogradu, Brnabić je ocenila da je on bio totalni fijasko. Kako je rekla, videla je naslovnu stranu jednog dnevnika na kojoj je pisalo da su organizatori protesta priznali grešku, da su građani besni i razočarani, a da aktivisti poručuju da nije fer prema njihovoj generaciji da opozicija nema ni mrvu potentnosti.

Nemanja Nikolić Protest u Beogradu 11. novembra

"Navikli smo na kritike od strane vlasti kada je u pitanju opozicija, ali sada se čini da prvi put vidimo i veliku razočaranost građana koji su dolazili na te skupove. Za mene je to sasvim prirodno. Nažalost, sve ovo što opozicija radi, već je viđeno i to ljudi vide. Ne može, ni u jednoj zemlji na svetu, bilo kakva opozicija, bilo gde, ne može da gradi svoju političku karijeru i politički program i platformu na tragedijama", rekla je Brnabić.

Predsednica Skupštine kaže da je jasno da srpska opozicija nema nikakav politički plan, politički program, političku viziju, niti bilo šta da ponudi Srbiji.

"Jedini način kako se oni bave politikom je da čekaju neku tragediju ili da od nečega prave neki bauk ili neku lažnu vest, kao što je bio projekat Jadar, pa sada vidite, više niko od njih ne priča o projektu Jadar, više niko ne priča o litijumu", istakla je Brnabić.

Pink Printscreen Ana Brnabić

Ona je dodala da je samo jedan od govornika juče pomenuo litijum i da je to bio Jovan Rajić koji vodi ekološku organizaciju RERI.

Recikliranje

"Ja ne mogu da razumem da neko iz ozbiljne ekološke organizacije priča protiv litijuma, zato što mislim da te priče nisu bazirane na naučnim dokazima. Razumem da se bavi temom litijuma i životne sredine, ali da vi stalno reciklirate jedne te iste ljude, bez obzira na temu, bez obzira na trenutak, je nešto što ljudi jednostavno vide", konstatovala je predsednica Skupštine Srbije.

Kako je napomenula, sinoć je na protestu videla jedno novo lice, ženu arhitektu, koju je slušala sa velikim interesovanjem, jer je, kako je rekla, korektno pričala.

"Ona je pričala o tome da struka treba da se pita i ja se slažem sa tim, svi mi u vlasti se sa tim slažemo, ali vi to pričate ljudima na protestu koji organizuju ljudi koji su se drznuli da o projektu rudarenja kao struku navedu ginekologa. Ja se sa tom gospođom slažem, ali su njihovi stavovi dijametralni od tog stava. Njihova politika je da pitaju samo one koji će se sa njima složiti", zaključila je Brnabić.