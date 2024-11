- To je nemoguće postići na svetskom nivou, i onda vam to ništa ne znači. Plašim se da ćemo imati mnogo problema. Danas je glavna tema bilo gađanje Moskve raketama "Taurus" i Storm šedou. A onda pitanje da li će Rusi gađati američke nosače aviona. Pa kako onda da pričate o klimatskim promenama - istakao je Vučić.

- Potrošnja struje je sve veća, AI, električni automobili. Sve to srče struju. U našoj zemlji leti trošimo više nego zimi. To su ključni problemi za nas. I ako uradimo ovo, to je važno za nas. A šta će biti u svetu, to više ni Sveti Petar ne zna - rekao je on.