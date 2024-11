Slušaj vest

Od izbora Donalda Trampa za novog predsednika Sjedinjenih Američkih Država, u Srbiji se ponovo rasplamsava nada da će se politički vetrovi sa Zapada promeniti u korist naše zemlje. Tramp je u svojim dosadašnjim izjavama i potezima pokazao sklonost ka smanjenju američkog prisustva u inostranstvu, insistirajući da je vreme da Amerika prestane da finansira tuđe ratove i tuđe teritorije. Mnogi kod nas odmah su pomislili na američku bazu Bondstil na Kosovu - nepravedan simbol okupacije i tuđinskog uticaja u srpskom srcu.

Da li će novo američko rukovodstvo imati snage i volje da ovu bazu povuče i da, konačno, poštuje pravo Srba na suverenitet na svojoj svetoj zemlji? Ova pitanja i nadanja razmatrana su u emisiji "Ni pet ni šest", gde su o mogućim scenarijima i daljem toku događaja razgovarali Ljubinko Đurković, komandant odbrane Košara, Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca u Srbiji, i Dragoslav Bokan iz Instituta za nacionalnu strategiju.

Ljubinko Đurković smatra da Bondstil, iako ključna američka baza na Balkanu, može biti obuhvaćena Trampovim planom smanjenja vojnog prisustva u svetu.

- Bondstilu možda nije formalno istekao rok, ali neophodno je da postoji plan za njegovo povlačenje, a trenutne okolnosti to nameću. Realno je očekivati da će se u narednim godinama to i desiti, mada to nije nešto što će se dogoditi u mesec dana ili za godinu dana. Tramp će imati određeni uticaj u vezi s tim, i moguće je da će u nekom trenutku imati i presudan uticaj. Ipak, potrebno je da razjasnimo nekoliko stvari. Predizborna kampanja često izgleda drugačije od onoga što se događa kada kandidat preuzme vlast, jer se mnoge stvari tada promene. Godina 2025. postaviće, figurativno rečeno, "putokaz" za narednih 20 do 30 godina, posebno u globalnim ekonomskim i bezbednosnim sferama. Period pred nama neće biti lak; očekuju nas razni izazovi i potencijalni sukobi - rekao je Đurković i dodao:

- Nemci, recimo, stalno naglašavaju potrebu da se pripreme za odbranu od Rusije. Zašto? Verovatno pripremaju stanovništvo ili predviđaju određene mogućnosti. Što se tiče Trampa, ne smemo zaboraviti da Vašingtonski sporazum nije bio baš povoljan za nas u njegovom prvom mandatu, ali se mnoge okolnosti sada menjaju. Čini se da je Tramp postigao neki "ispod radara" dogovor sa tzv. "dubokom državom" o smeru u kojem Amerika treba da ide, kako u ekonomskoj, tako i u bezbednosnoj sferi. On ima osećaj za trgovinu i kao biznismenu najvažnije mu je da sredi ekonomiju i izbegne nepotrebne troškove. Bondstil bi, sa političkog stanovišta, mogao da bude viđen kao nepotreban trošak, kao i održavanje NATO alijanse. Tramp će verovatno pokušati da sve svede na minimum, dok istovremeno preusmerava resurse prema istoku, prema Kini, eventualnim sukobima u Tajvanu, Južnoj Koreji, Japanu. U tom kontekstu, možda će gurati Evropu da se sama bori i ekonomizira, a da SAD intervenišu tek kada bude nužno. Od Trampa možemo očekivati i, verujem, dve važne stvari u smislu poboljšanja prijateljskih odnosa s Amerikom: da pitanje Kosova i Metohije vrati u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i da postigne povlačenje Bondstila sa te teritorije.

Demo Beriša ukazao je na suprotan stav kosovske i srpske zajednice prema Trampu, ističući kako je kosovski lider Aljbin Kurti pokazao opreznost prema promenama u Vašingtonu.

- Kurtijeva poruka Trampu, u trenutku kad je postalo jasno da Kamala Haris gubi izbore, bila je čestitka s primetnom dozom neiskrenosti i poltronizma, nakon čega je usledio muk u Prištini. To ukazuje na promenu stava prema američkom rukovodstvu. Kamala Haris je bila naklonjena albanskoj dijaspori i direktno ih je pozvala da glasaju, što je stvorilo određenu tenziju između albanske i srpske dijaspore, koje se često bore za uticaj u Americi. S druge strane, Srbi su podržali Trampa, ali ni jedno ni drugo nije razlog za preterano slavlje. Trampova politika prema Srbiji i Kosovu mogla bi se značajno razlikovati od one koju bi imala Kamala Haris, iako ni jedna opcija nije idealna za nas. Vašingtonski sporazum je imao skrivene elemente koji su uključivali podelu Kosova. Naša sreća ili nesreća leži u tome što Srbija nikada neće prihvatiti podelu u sadašnjem kontekstu, gde neko uzme olovku, nacrta granice i proglasi dogovor. Iako će Tramp možda forsirati to rešenje, ni u Srbiji ni među njenim zvaničnicima trenutno ne postoji osoba koja bi to podržala.

Dragoslav Bokan je naglasio da bi dolazak Trumpa mogao doneti kraj dominaciji tzv. duboke države, koja se suprotstavlja promenama u regionu.

- Velika tema i veoma kompleksna, gotovo kao Gordijev čvor, a mi nemamo mač u emisiji da ga presečemo. Ali možemo reći nekoliko stvari. Pre svega, ko su oni koji su osetili nemir zbog dolaska Trampa? To su Ukrajina, Evropska unija, Kina, Palestina, albanski političari u Prištini i pobornici "vouk" ideologije, uključujući LGBT aktiviste. To su grupacije koje su se jasno osetile pogođenima. Republikanci trenutno teže da zadrže vlast bar narednih deset godina. Primer J.D. Vensa, koji bi mogao postati sledeći predsednik SAD iz redova republikanaca, govori u prilog tome. Vens je, iako ponekad kritičan prema Trampu, predstavnik američke niže srednje klase i osoba koja je ostvarila svoj američki san - završio je Jejl, upoznao suprugu, koju mnogi smatraju budućom talentovanom prvom damom. Priča o Trampu nije priča samo o četiri godine mandata. To je početak nečeg novog, jer on predstavlja zaokret ka politici koja se odvaja od tradicionalnog američkog imperijalizma. Više nemamo Hitlera, već nekoga ko liči na Musolinija, sa svim njegovim manama, ali bez koncentracionih logora i mržnje prema određenim narodima. Dolazak Trampa označava kraj dozvoljene mržnje prema Srbiji. Trampova politika je nova i zaista ne uključuje kontrolu nad Evropom ili nametanje demokratije. Uz njega su ljudi kao Robert Kenedi ili Ilon Mask, koji su žrtvovali svoje karijere za borbu protiv "duboke države" i "vouk" ideologije - rekao je Bokan i dodao:

- Rusija sada posmatra Trampove poteze sa poverenjem, bez očekivanja prijateljstva, ali sa verom da se završava era Viktorije Nuland i ideje o stvaranju antiruske Ukrajine. Sada je Rusija težak protivnik s kojim se SAD moraju suočiti. Mislim da dolazak Trampa otvara prostor za multipolarni svet. Novi Tramp i njegova ekipa, uključujući ljude iz vremena Regana i mlade lidere, predstavljaju zaokret u politici. Njegov potpredsednik ima samo 39 godina, što pokazuje da Tramp razmišlja o budućnosti, a ne više samo kao "one-man show." Amerika će sada možda pritisnuti Kurtija ili primeniti ulične revolucije i u Prištini, a ne samo u Banja Luci ili Beogradu. Ovaj razvoj događaja otvara bolje mogućnosti za Srbiju, koja više neće imati onu "đavolsku čizmu" koja je pritiska, kao što je to bio slučaj za vreme bombardovanja ili ekonomskih sankcija. Ovo je pozitivan razvoj za nas, iako nije savršen. Priča o Avganistanu i scene američkog povlačenja ohrabruju me kada razmišljam o budućnosti. Amerikanci su tamo ostavili narod da živi sopstvenu sudbinu, bez imperijalnih snova.

