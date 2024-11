- Sinoć je postalo jasno da su građani Srbije empatični i saosećajni, ali nisu podložni manipulaciji koja sve pretvara u politički obračun radi potencijalnog profita. Opozicija je, nažalost, pokušala da politički profitira na tragediji koja je zadesila 14 porodica nastradalih u Novom Sadu, kao i na patnji porodica čija su deca još uvek u teškom stanju u bolnici. U civilizovanoj zemlji, narodnim poslanicima je nedopustivo i nemoralno da ovakve situacije koriste za političke ciljeve. Nemam ništa protiv da se obračunavaju sa nama, predstavnicima vlasti, ali bilo bi primerenije da to čine s argumentima i boljim planovima, a ne čekajući nesreću da bi je pretvorili u političku priču. Ljudi možda nisu zadovoljni trenutnim stanjem, ali znaju da razmišljaju o tome ko bi mogao da ih dovede do boljeg. Ono što smo sinoć videli bila je grupa ljudi koja ne nudi ništa bolje, već samo izražava ambiciju da upravlja Srbijom sa vrlo niskim kapacitetima za vođenje bilo čega, kamoli ozbiljne države.

- Sam po sebi, protest je pogrešan izbor političke aktivnosti u ovom trenutku. Ako je opozicija zaista želela da pokaže pijetet prema žrtvama, trebalo je da organizuje komemorativnu šetnju u Novom Sadu ili ozbiljnu konferenciju za novinare, sa konkretnim pitanjima. Takođe, mogli su da pokrenu mehanizme unutar parlamenta, kao što su parlamentarna rasprava ili anketni odbor. Ono što smo videli u Novom Sadu bile su rušilačke demonstracije - zapaljena je gradska kuća, što je zaista skandalozno. Dovezena je cisterna sa fekalijama, što je simbolički potpuno neprihvatljivo. Došlo je do sukoba demonstranata i policije, privedeni su neki bivši poslanici i aktivisti. To nije način da se iskaže poštovanje prema žrtvama i porodicama stradalih. Politička borba može se voditi u parlamentu kroz rasprave i argumente, ali kada se koriste tragedije kao povod za demonstracije, to je jednostavno pogrešno. Primetili ste da su zahtevi protesta, kao što su ostavke premijera i gradonačelnika Novog Sada, gotovo unapred osuđeni na odbijanje, jer nemaju smisla. Kao da se zahtevi pišu s ciljem da budu odbijeni, umesto da budu realni i ostvarivi - rekao je Stanković i dodao:

- U demokratskom društvu, odgovornost vlade je već pokazana kroz ostavke kao što su one koje su dali Branko Ružić i Goran Vesić. Istraga o odgovornosti za tragediju u Novom Sadu je u toku i potrebno je vreme da se završi. Pravo je pitanje zašto se vrši pritisak na institucije i zašto se uvek unapred nudi interpretacija situacije, bez čekanja na zvanične rezultate. Kada su se dogodili tragični incidenti u školama i pucnjava u Mladenovcu i okolini, odmah su se pojavili glasovi koji su tražili odgovornost od direktora škola. Pitanje je - gde to ima smisla? Po toj logici, u Americi bi svaki mesec direktor CIA-e trebalo da podnosi ostavku zbog masovnih pucnjava koje su tamo česte. Isto se sada dešava ovde. Ljudi koji vode opoziciju kao da ne uspostavljaju ispravne korelacije između stvari. Zato ne mogu reći da postoji jasna granica između opravdanog zahteva za odgovornošću i politizacije celog slučaja. Čim se tragedija dogodila, odmah je politizovana, što nije prvi put. Setimo se tragičnog ubistva Olivera Ivanovića - svega dva sata nakon ubistva, opozicioni lideri su već organizovali konferenciju za štampu kako bi kritikovali vlast i medije. Napravljen je propagandni spektakl istog trenutka, što je dramatično politizovalo slučaj. To stalno rade. Upravo ste pročitali zahteve protesta, koji će, naravno, biti odbijeni. I šta onda? Ponovo će ljude vući po ulici. Međutim, reakcija građana na sve to pokazuje da je podrška minimalna. To smo mogli videti. Ljudi ovde izlaze na ulice kada zaista postoje jaki politički razlozi, kao što je bilo '96 - '97, 2000. godine, pa čak i tokom protesta protiv projekta Beograd na vodi i proglašenja nezavisnosti Kosova.