- Cenu je platio Goran Vesić koji realno ne nosi nikakvu odgovornost, ali je shvatio da po funkciji to treba da učini. To je veoma časno, a voleo bih da vidim to kod još nekih od ministra. Ako sami to ne učine, očekujem da će ih smeniti Vučević, ali bih voleo više da oni to sami urade.