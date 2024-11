"Apsolutno verujem da ljudi iz buduće administracije Donalda Trampa neće to tek tako zaboraviti, kao što nismo i zaboravili sve one izjave koje su bile nediplomatske, najgrublje uvrede nekog od koga zavise, nekog ko je stvorio ono što danas imaju u Prištini i nekog od koga direktno zavise da li će to tako ostati i u budućnosti", kaže Simić.