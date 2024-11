- Jednom sam osetio zabrinutost kod Đinđića, u trenutku kada je čekao da mu naiđe Zoran Janjušević, koji mu je bio savetnik za bezbednost, a ja sam tada sedeo sa Đinđićem u njegovom kabinetu. To je bilo desetak dana pre ubistva. Janjušević ulazi žustro u kabinet i nešto kaže premijeru, a ja sam bio malo dalje, pa to nisam čuo. Zoran je poludeo i rekao pa vi niste normalni, rekao sam da se to završi i otera ga na neki način i Janjušević izađe. Okrene se Đinđić prema meni i kaže, ubiće me zbog ovih mojih. Tada sam osetio takvu zabrinutost. Inače, to sam osetio i dok sam bio šef njegovog kabineta u stranci, tada je dobio vest da će ga ubiti posle Slavka Ćuruvije - započeo je Nikolić, pa dodao: