- Ja sam zagovornik da sve ono što govore jedni o drugima je tačno, jer oni se najbolje poznaju. Nije na nama da komentarišemo to. Mislim da su napravili veliku političku grešku, sa onim što su radili od početka ove tragedije. Imali smo i ranije zloupotrebe velikih nesreća i tragedija, ubistava, ali sada smo došli na taj nivo da neko nema strpljenja da sačeka da se poginuli izvade iz ruševina. Neko nije mogao da sačeka ni da se izvrši identifikacija poginulih. Porodice nisu znale ko je poginuo, a oni su zakazali nove proteste. To nikada do sada nije bilo. Čekajte ljudi, to se ne radi.