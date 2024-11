Prištinski zvaničnici, koji su zdušno navijali za Kamalu Haris u predsedničkoj trci u SAD, nakon pobede izabranog predsednika Donalda Trampa pohitali su brže-bolje da pokušaju da mu se dodvore i umanje štetu. Tako su u Prištini u utorak osvanuli plakati s Trampovim likom i porukom "Učinite Kosovo ponovo velikim". No, sagovornici Kurira složni su u oceni da od ovog "posla" Prištine nama ništa, te da neće uspeti da zavaraju novu američku administraciju da ih gleda s više blagonaklonosti.

Takođe, jedan od najbližih saradnika Donalda Trampa je upravo Ričard Grenel, bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine iz Trampovog prošlog mandata, koji je godinama više nego kritički nastrojen prema Kurtiju i prištinskoj administraciji. U poslednje vreme Grenel je otvoreno kritikovao aktuelnu vladu u Prištini zbog preduzimanja jednostranih akcija na severu. Po svemu sudeći, on će i u ovom Trampovom mandatu igrati značajnu ulogu po pitanju ovog regiona, te je jasno zašto u Prištini strepe.

"To što Grenel i drugi ostaju na pozicijama, plus telefonski razgovor Trampa s predsednikom Vučićem, sve su to pokazatelji da će ova administracija znati kakva je situacija ovde i ko je kakav, te ovakvi infantilni pokušaji Prištine da pridobije naklonost najavljivanjem pokornosti neće proći. Ostaje činjenica da se pravi poslovi u ovom delu Balkana ne mogu završavati bez Srbije i protiv Srbije", zaključuje Božinović.