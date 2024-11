Istakao je da ga je policija iz stanice pustila oko 18.00 sati

Direktor škole iz Gojbulje, kojeg je danas tzv. Kosovska policija privela na prelazu Brnjak i oduzela mu pečate škole, izjavio je za Kosovo onlajn da su ga inspektori detaljno ispitivali o tome "odakle mu ti pečati", "čemu služe" i "da li je upoznat da oni predstavljaju paralelne institucije i da Kosovo više nije deo Srbije".

V.M. kaže da je incident koji je doživeo dokaz da je počeo "neki proces protiv prosvete".

"Oko 13.15 sati na prelazu Brnjak našli su mi pečate. Kada su videli da su pečati Republike Srbije - oduzeli su ih. Dok su obavili svu papirologiju i dok je bilo ispitivanje prošlo je neko vreme. Oko četiri su me transportovali do južnog dela u stanicu, tu su mi uzeli izjavu. Proces teče dalje, pečati su oduzeti, kako će i šta će dalje da me terete stvarno ne znam. To ide kasnije kod sudije za prekršaje, po kom članu i šta stvarno ne znam“, rekao je V.M.

Istakao je da ga je tzv. Kosovska policija iz stanice pustila oko 18.00 sati.

On je naveo da su ga policijski službenici ispitivali o pečatima, navodeći da predstavljaju paralelne institucije na Kosovu.

"Rekli su da su to paralelne institucije, da Kosovo više nije deo Srbije. Tu je bilo malo i natezanja sa nekim inspektorima, koji su rekli da je to završeno 2013. godine. Bilo je malo provokacija i svega“, naglasio je naš sagovornik.

V.M. pojašnjava da je na Brnjaku bilo više tzv. kosovskih policajaca koji su se smenjivali, vršili pretres i postavljali pitanja.

"Pretresali su mi torbicu i mene su pretresali. Postavljali su mi pitanja ’odakle primate platu’, ’po čijem sistemu škola u Gojbulji radi’. Tako da kako su se menjali policajci, tako su postavljali identična pitanja. Dok su ispunili tu papirologiju držali su me tri i po, četiri sata. Držali si me na prelazu i na kraju su me kolima prevezli do inspektorata u južnom delu, odnosno stanice policije“, priseća se direktor škole.

Kaže da je u stanici jedan inspektor bio prijatan, dok je drugi bio nacionalistički nastrojen.

Kaže da je bilo i provokacija, ali da nije naseo na njih.

„Stigao je brzo i advokat Vasić. Posavetovao me da ne odgovaram na pitanja koja mi ne odgovaraju. Mislim da je počeo proces neki i da sada čačkaju malo prosvetu, pa ćemo da vidimo šta i kako. Postavljali su mi opet pitanja, ’ za šta su ti trebali pečati, šta radiš sa njima’. To su neka pitanja…čemu bi mogao da služi pečat“, naglasio je V.M.

Dodao je da ga tzv. Kosovska policija nije ispitivala ni o čemu drugom osim o pečatima škole, a da za to, kako kaže, nije ni imala povoda.

Napominje da kod sebe nije imao ništa sporno ni oružje, ni narkotike, ali ni bilo kakvo obeležje Srbije.

"Jednostavno kada su udarili pečat, bilo ih je dva, okrugli i ovaj zavodni pečat. Čim su videli da na njima piše ’Republika Srbija’ odmah su ih konfiskovali. To je bilo privođenje kao najvećeg kriminalca, nije bilo upotrebe sile, ali bile su naredbe ’sedi ovamo, priđi ovamo, pređi u treću prostoriju, ajde da vidimo šta imaš’. Svaki dokument su mi pregledali da vide ima li pečata Srbije i na kraju su me pitali imam li rešenje da sam direktor. Rekao sam im da to nije policijska značka da to moram da nosim sa sobom...", zaključio je V.M.