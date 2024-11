„Dogorelo je. To više niko živi ne može da izdrži. Narod očekuje rešenja. Bićemo posvećeni punoj saradnji sa novom administracijom u SAD. Da li će Amerika menjati svoju spoljnu politiku, nijedna velika sila to ne čini i tu ne treba imati velike nade. Pogledajte kako se ponašao Kurti, on je sve karte stavio na pobedu Kamale Haris. Kurti je bio na konvenciji Demokrata u SAD i napadao je Trampa, ali stvari se menjaju. Najbolja slika koja pokazuje kakva je politika albanskih političara je su odmah prekrečili mural Kamale Haris i prelepili sa plakatima sa likom Donalda Trampa“, zaključio je Petković.