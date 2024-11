“Ona je na saslušanju dala neke izjave, ali to ne znači nužno da će ona biti izabrana za komesarku, mada postoje velike šanse. Druga bitna stvar je da se komesar za proširenje ne bavi pitanjima dijaloga. Tako da njeno mišljenje o dijalogu je subjektivno mišljenje, ono svakako zavređuje pažnju, ali komesar za proširenje nema nikakve ingerencije kada je u pitanju dijalog. Otuda i čudi njena izjava koja ide u tom pravcu”, kaže on.

“Da dijalog ne ide nekim željenim pravcem, to znaju svi, uključujući Martu Kos. Da je potreban drugačiji model pregovaranja, to zaista jeste, ali ono što je osnova, to je sporazum o putu ka normalizaciji koji je prošle godine prihvaćen u Briselu i njegov ohridski aneks. Oni će biti osnova za sve buduće razgovore na nivou Evropske platforme u dijalogu između Beograda i Prištine”, navodi Mijačić.