"Zbog dugog ležanja ima rane. Ta jedna rana se inficirala i oni su smatrali da treba da se iseče ta noga, on je to odbio. Ali pošto ja imam ovlašćenje, tražili su od mene da donesem odluku. Ja to nisam prihvatio, već sam tražio da mi dostave dokumentaciju. Obratili smo se Vladi Srbije da nam da garancije i tražili puštanje na slobodu radi adekvatnog lečenja, podneli smo zahtev. Neposredno posle zahteva zvali su nas doktori i rekli da nije bilo baš tako, da je to samo bila konsultacija... Čudo je da je živ i da je sve preživeo. Promenom antibiotika se sve rešilo za mesec dana, sada je izlečen od te infekcije, hvala Bogu nisu morali da mu iseku nogu, a prošlog petka su odbili zahtev za puštanje", rekao je Darko Mladić za Informer.