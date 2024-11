- Za nas je ovde najdominantnije pitanje ekologije, a celokupan lanac vrednosti od rudnika preko katoda, baterije, automobila i reciklaže prati se tim digitalnim sertifikatom, što je zapravo jedan kvalitativni korak napred koji eliminiše ove rizike - rekao je on i nastavio:

- Ukoliko se ne pridržavate ekoloških zakona i standarda, vi jednostavno sa litijumom nemate šta da radite. Svet se zbog geopolitičkih trgovinskih razloga ogradio i rekao da će proizvodnje električnih vozila u Evropi porasti za 30%. To su stvari koje su se desile u svetu oko nas i u našem komšiluku dok se ovde debatovalo o iracionalnim strahovima, dok se struka vređala, dok se pokušavao napraviti politički poligon.

- Za početak bih rekao da je gospodin Obradović u pravu. Dok smo mi ovde gubili vreme na potpuno neke iracionalne stvari, izmišljene stvari i pravljenje tako nekih apokaliptičnih scenarija, svuda u svetu se istražuje ne samo litijum, nego ceo niz tih mineralnih sirovina koje su označene kao kritične. Jednostavno, to su sve savremene potrebe. Postoje dve mogućnosti, da se angažuju stručnjaci koji rade na različitim projektima u svetu, ili da se u fazi ovog projektovanja rudnika angažuju stručnjaci i u Srbiji. Kako god da se završi ta priča, neko će morati da radi tehničke kontrole tih projekata. Ako Rio Tinto dovede svoje stručnjake da oni urade celu projektnu dokumentaciju od projekta eksploatacije do dobijanja koncentrata, onda će kontrolu najverovatnije raditi naši sručnjaci odavde. U celom tom procesu najvažnija stvar na kraju će biti uspostavljanje sistema kontrole i monitoringa celokupne proizvodnje, od eksploatacije do dobijanja litijum karbonata.