- On je jedan veoma nepristojan čovek, koji ne voli našu zemlju. Voli je da bude potrčko Hrvatskoj i da se ne bori za svoje nacionalne interese. Ta vremena su prošla. Svejedno mi je šta priča. Imaće on svoje partnere u Beogradu, civilno društvo, opozicione stranke koje su saglasne sa njim da je Kosovo nezavisno, da je Srbija počinila genocid u Srebrenici i saglasne sa njim da nije bilo genocida u Jasenovcu. Ja nisam saglasan sa tim i neću razgovarati sa njim dok ne kaže jedno veliko izvini. Razgovaraće sa njim Tanja Miščević, njeni zamenici i pomoćnici, biće primljen na izrazito visokom nivou kod nas. To im je posao, da evropske stručnjake i rukovodioce primaju i sa njima razgovaraju.