Novoizabrani predsednik Amerike Donald Tramp nominovao je senatora sa Floride Marka Rubija za novog američkog državnog sekretara, što je funkcija koja odgovara funkciji ministra spoljnih poslova. Ova vest je obradovala prištinske zvaničnike jer je prethodnih godina otvoreno bio naklonjeniji njima nego Beogradu. No, sagovornici Kurira ističu da su okolnosti drugačije, ali i da Tramp, koji vodi glavnu reč, ima konstruktivan stav i razumevanje za srpsko pitanje, pa će i Rubio morati da promeni pristup.

A što se tiče Rubiovih stavova prema Zapadnom Balkanu i kosovskom pitanju prethodnih godina, on je otvoreno podržavao tzv. državu Kosovo: čestitao je priznanje nezavisnosti od strane Izraela, podržao NATO intervenciju, a kao zlo koje se desilo svetu naveo je "etničko čišćenje od strane Srba" . Takođe, svojevremeno se, kao član kongresne delegacije, sastajao s Hašimom Tačijem, s kojim je razgovarao o dijalogu Beograda i Prištine i transformaciji KBS, kao i sa Vjosom Osmani, s kojom mu je tema takođe bila dijalog, pet godina kasnije.

"On je do sada uvek bio na našoj strani i očekujemo, naravno, da će slediti Trampovu politiku, ali on i dalje ima svoje mesto jer daje savete i njegovo mišljenje će imati težinu", kazao je Aličkaj.